У межах проєкту громадяни можуть отримати індивідуальну грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі спрямованого на підтримку громадян, які опинилися у вкрай складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів благодійної місії "Карітас-Спес Одеса" у соцмережі Facebook.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі надається внутрішньо переміщеним особам, що проживають в Одеській області і не мають достатніх ресурсів для самостійного подолання труднощів, спричинених війною.

У межах проєкту громадяни можуть отримати індивідуальну грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі. Сума визначається в кожному випадку окремо — залежно від потреб та конкретних обставин домогосподарства.

Звернутися по допомогу можна за попереднім записом:

за адресою вулиця Мала Арнаутська, 88 (телефон для запису: 067 654 10 26);

Прийом дзвінків здійснюється з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00.

Окрім загальної підтримки, в рамках проєкту RISE передбачено надання екстреної фіндопомоги. Вона призначена для:

переселенців, які прибули впродовж останніх 30 днів із тимчасово окупованих територій або з населених пунктів, де ведуться або нещодавно завершилися бойові дії;

осіб, які проживають у зоні до 30 кілометрів від лінії фронту.

Ця підтримка надається один раз і розраховується на період трьох місяців: по 3 600 гривень на кожного члена родини, але не більше ніж для чотирьох осіб. Максимальна сума виплати — 43 тисячі гривень на домогосподарство.

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