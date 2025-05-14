Містяни, які скуповуються на Привозі вже давно помітили подорожчання овочів та фруктів в Одесі, тому показуємо цінники.

Подорожчання овочів та фруктів в Одесі стало помітним ще з початку травня, а тепер зміни у вартості вже складно ігнорувати, повідомляє Politeka.

Як інформує Odesa Online, ситуація на прилавках така: за кілограм огірків просять 70 гривень. Помідори в середньому коштують від 85 до 100, хоча подекуди можна знайти й по 60.

Подорожчання овочів та фруктів в Одесі відобразилося і на солодкому перці, який коштує від 130 до 180 грн, а гострий продають по 10 за штуку. Звичайна картопля залишається на рівні 45 гривень, а молода вже стартує від 110 і доходить до 150.

Цибуля й морква коштують у межах 45–50 грн. Печериці на ринку обійдуться в 100–120 за кілограм, гливи мають більші цінники: від 140 до 150. Капуста помітно зросла. Білокачанна йде від 55 до 69, пекінська від 80, а кольорова від 90.

Найбільше коштує броколі, за нього доведеться віддати від 150 і більше. Часник на Привозі продається за ціною від 70 до 100 гривень. Молодий часник більш вартісний і його кілограм коштує 150. Батат виставлений по 180. Зелень і листові культури тримаються у межах 10–20 за пучок.

Кабачки коштують близько 80, сині значно підскочили і доходять до 150. Редиска при цьому залишається доволі доступною і її продають по 30 або 40.

Подорожчання овочів та фруктів в Одесі передбачає і збільшення вартості яблук, за які доведеться віддати у межах 50–55. Груші вже йдуть по 120. З’явилася наша полуниця, свіжа і яскрава, але цінник на неї - 250 за кіло. Лимони коштують від 80 до 100, апельсини — 50 або 80, мандарини — від 60, грейпфрути — десь 100.

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