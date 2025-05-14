Скупающиеся на Привозе горожане уже давно заметили подорожание овощей и фруктов в Одессе, поэтому показываем ценники.

Подорожание овощей и фруктов в Одессе стало заметно еще с начала мая, а теперь изменения в стоимости уже сложно игнорировать, сообщает Politeka.

Как сообщает Odesa Online, ситуация на прилавках такова: за килограмм огурцов просят 70 гривен. Помидоры в среднем стоят от 85 до 100, хотя иногда можно найти и по 60.

Подорожание овощей и фруктов в Одессе отразилось и на сладком перце, который стоит от 130 до 180 грн, а острый продается по 10 за штуку. Обычный картофель остается на уровне 45 гривен, а молодой уже стартует от 110 и доходит до 150 гривен.

Лук и морковь стоят в пределах 45–50 грн. Шампиньоны на рынке обойдутся в 100–120 за килограмм, вешенки имеют большие ценники: от 140 до 150. Капуста заметно выросла. Белокочанная идет от 55 до 69, пекинская от 80, а цветная от 90.

Больше всего стоит брокколи, за него придется отдать от 150 и больше. Чеснок на Привозе продается по цене от 70 до 100 гривен. Молодой чеснок более стоим и его килограмм стоит 150. Батат выставлен по 180. Зелень и листовые культуры держатся в пределах 10-20 за пучок.

Кабачки стоят около 80, синие значительно подскочили и доходят до 150. Редис при этом остается достаточно доступным и его продают по 30 или 40.

Подорожание овощей и фруктов в Одессе предполагает и увеличение стоимости яблок, за которые придется отдать в пределах 50-55. Груши уже идут по 120. Появилась наша клубника, свежая и яркая, но ценник на нее – 250 за кило. Лимоны стоят от 80 до 100, апельсины – 50 или 80, мандарины – от 60, грейпфруты – где-то 100.

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