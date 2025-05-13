Подорожчання продуктів в Одеській області вже вдарило по гаманцях місцевих жителів.

Подорожчання продуктів в Одеській області стало помітним для місцевих споживачів, повідомляє Politeka.

Зокрема, на полицях магазинів подорожчали молоко та інші основні товари. Так, молоко «Молокія» «Сонечко» 2,5% (900 г) тепер продається за 51,99 гривню, що на кілька гривень більше, ніж раніше.

Серед інших товарів, які здорожчали, — картопля, капуста та фрукти. Наприклад, картопля рожева мита, 100 г, тепер коштує 6,30 грн, а капуста білоголова, 100 г, – 6,05. Подорожчали також банани, їхня ціна становить 7,69 грн за 100 г, що на кілька гривень більше, ніж раніше.

Не оминуло підвищення цінника і круп: гречана ядриця «Хатинка», 1 кг, коштує 59,99 гривень, а рис «Селянка» довгий, 900 г, продається за 74,99 грн. Для порівняння, харчова цінність на 100 г рису становить 335 кКал, зокрема, він містить 7,3 г білків, 0,6 г жирів та 75,2 г вуглеводів.

Такий стрибок цін пов'язаний з низкою факторів, зокрема, зростанням витрат на транспортування та зберігання товарів, а також коливаннями цін на міжнародних ринках. Проте, як повідомляють місцеві експерти, розцінки можуть продовжувати змінюватися в залежності від ситуації в країні та глобальних економічних процесів.

Подорожчання продуктів в Одеській області стало важливим фактором при плануванні бюджету, адже підвищення вартості основних продуктів може суттєво вплинути на щоденні витрати сімей.

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