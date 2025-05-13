Подорожание продуктов в Одесской области стало заметно для местных потребителей, сообщает Politeka.

В частности, на полках магазинов подорожали молоко и другие товары. Так, молоко «Молокия» «Солнышко» 2,5% (900 г) теперь продается за 51,99 гривны, что на несколько гривен больше, чем раньше.

Среди других подорожавших товаров — картофель, капуста и фрукты. Например, картофель розовая пошлина, 100 г, теперь стоит 6,30 грн, а капуста белокочанная, 100 г – 6,05 грн. Подорожали также бананы, их цена составляет 7,69 грн за 100 г, что на несколько гривен больше, чем раньше.

Не обошло повышение ценника и круп: гречневая ядрица «Домик», 1 кг, стоит 59,99 гривен, а рис «Крестьянка» длинный, 900 г, продается за 74,99 грн. Для сравнения, пищевая ценность на 100 г риса составляет 335 ккал, в частности, он содержит 7,3 г белков, 0,6 г жиров и 75,2 г углеводов.

Такой скачок цен связан с рядом факторов, в частности, ростом затрат на транспортировку и хранение товаров, а также колебаниями цен на международных рынках. Однако, как сообщают местные эксперты, расценки могут продолжать изменяться в зависимости от ситуации в стране и глобальных экономических процессов.

Подорожание продуктов в Одесской области стало важным фактором при планировании бюджета, ведь повышение стоимости основных продуктов может оказать существенное влияние на ежедневные расходы семей.

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