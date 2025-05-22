Денежная помощь для пенсионеров в Одессе направлена на поддержку граждан, оказавшихся в крайне сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организаторов благотворительной миссии "Каритас-Спес Одесса" в соцсети Facebook.
Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется внутренне перемещенным лицам, проживающим в Одесской области и не имеющим достаточных ресурсов для самостоятельного преодоления трудностей, вызванных войной.
В рамках проекта граждане могут получить индивидуальное пособие для пенсионеров в Одессе. Сумма определяется в каждом случае отдельно – в зависимости от потребностей и конкретных обстоятельств домохозяйства.
Обратиться за помощью можно за предварительной записью:
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по адресу улица Малая Арнаутская, 88 (телефон для записи: 067 654 10 26);
Прием звонков осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Кроме общей поддержки, в рамках проекта RISE предусмотрено предоставление экстренной финпомощи.
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переселенцев, прибывших за последние 30 дней с временно оккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся или недавно завершились боевые действия;
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лиц, проживающих в зоне до 30 км от линии фронта.
Эта поддержка предоставляется один раз и рассчитывается на период трех месяцев: по 3 600 гривен на каждого члена семьи, но не более четырех человек. Максимальная сумма выплаты – 43 тысячи гривен на домохозяйство.
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