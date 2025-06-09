Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається у вигляді найнеобхідніших наборів для задоволення першочергових потреб, повідомляє Politeka.net.
Підтримка роздається благодійним фондом "ДоброМіцва".
У межах цієї програми особи похилого віку можуть отримати базові лікарські засоби, які є життєво важливими для підтримки здоров’я.
Гумадопомога доступна для людей віком від 75 років, які проживають у Дніпропетровській області, за винятком міста Дніпро. Водночас вона не охоплює мешканців тимчасово окупованих територій. Підтримка спрямована виключно на тих, хто дійсно потребує підтримки у вигляді медикаментів.
Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну анкету за наданим посиланням. Упродовж місяця після реєстрації з вами зв’яжуться представники фонду, щоб уточнити деталі та підтвердити можливість отримання ліків.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається лише за умови попереднього заповнення анкети та подальшого контакту з фахівцями фонду.
Гумопомога від "ДоброМіцва" - це безоплатна підтримка, яка надається з мотивів гуманності, як правило, у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, або інших необхідних товарів, особам, які опинились у складних життєвих ситуаціях.
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