Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре доступна для людей от 75 лет.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в виде самых необходимых наборов для удовлетворения первоочередных потребностей, сообщает Politeka.net.

Поддержка раздается благотворительным фондом "ДоброМицва".

В рамках этой программы пожилые люди могут получить базовые лекарственные средства, которые являются жизненно важными для поддержания здоровья.

Гуманпомощь доступна для людей старше 75 лет, проживающих в Днепропетровской области, за исключением областного центра. В то же время, она не охватывает жителей временно оккупированных территорий. Поддержка направлена ​​исключительно на тех, кто действительно нуждается в поддержке в виде медикаментов.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную анкету по предоставленной ссылке. За месяц после регистрации с вами свяжутся представители фонда, чтобы уточнить детали и подтвердить возможность получения лекарств.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется только при предварительном заполнении анкеты и последующего контакта со специалистами фонда.

Гумпомощь от "ДоброМицва" - это безвозмездная поддержка, оказываемая по мотивам гуманности, как правило, в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, или других необходимых товаров, лицам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

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