Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються у вигляді гарячих обідів

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються благодійним фондом PEREMOGA, який надає обіди для вражливих категорій українців, повідомляє Politeka.net.

Соціальний ресторан у місті щодня забезпечує смачною та поживною їжею до 500 людей.

Соціальний ресторан — це більше, ніж благодійна ініціатива. Це простір, що об'єднує, допомагає налагодити нові зв’язки, знайти підтримку та відчути себе частиною спільноти.

Для відвідування ресторану внутрішньо переміщеним особам необхідно мати встановлений на смартфоні додаток Telegram, перейти до чат-бота та пройти реєстрацію, дотримуючись інструкцій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати за спеціальним графіком: заклад працює щодня з 11:00 до 16:00 за адресою: вул. Володимира Вернадського, 1–3.

Серед відвідувачів закладу переважають люди літнього віку. Саме вони сьогодні є однією з найвразливіших категорій. Втрата роботи, труднощі з працевлаштуванням через вік, проблеми зі здоров’ям, самотність та підвищений рівень стресу — усе це робить підтримку для них особливо необхідною.

Також всі охочі мають можливість задонатити на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі за посиланням та натиснувши "пригостити".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.