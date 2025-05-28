Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в виде горячих обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются благотворительным фондом PEREMOGA, предоставляющим обеды для впечатляющих категорий украинцев, сообщает Politeka.net.

Социальный ресторан в городе обеспечивает вкусной и питательной пищей до 500 человек.

Социальный ресторан – это больше, чем благотворительная инициатива. Это объединяющее пространство помогает наладить новые связи, найти поддержку и почувствовать себя частью сообщества.

Для посещения ресторана внутри перемещенным лицам необходимо иметь установленное на смартфоне приложение Telegram, перейти к чат-боту и пройти регистрацию, следуя инструкциям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить по специальному графику: заведение работает ежедневно с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Владимира Вернадского, 1-3.

Среди посетителей заведения преобладают люди пожилого возраста. Именно они сегодня являются одной из самых уязвимых категорий. Потеря работы, трудности с трудоустройством по возрасту, проблемы со здоровьем, одиночество и повышенный уровень стресса — все это делает поддержку для них особенно необходимой.

Также все желающие могут задонатить на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре по ссылке и нажав "угостить".

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