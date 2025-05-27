Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі надається у підготовлених приміщеннях, спеціально обласштованих для переселенців, повідомляє Politeka.net.
Ми зібрали невеликий список, де можна тимчасово знати прихисток.
Вул. Ясельна, 1 — офісна будівля ДОСГО Асоціації “ХІД”
Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі в цьому приміщенні облаштовано 6 житлових кімнат, розрахованих на розміщення до 30 осіб. Важливо зазначити, що локація не має пристосованих умов для людей з інвалідністю.
Контактна особа: Шульга Світлана Григорівна
- 067 565 35 76
- rada@xid.ua.
Вул. Івана Пулюя, 37 — промислова будівля ГО “ВОІ УТОС” у користуванні "ДУВП УТОС"
Тут облаштовано 18 житлових кімнат, які здатні вмістити до 100 людей.
Контактна особа: Кіт Сергій Васильович
- 093 327 05 55
- dupputos@gmail.com
Вул. Лазаряна, 2 — студентський гуртожиток у користуванні БО "БФ "Сейвпісінюай"
На цій локації передбачено 11 кімнат для розміщення 40 переселенців. З них 9 ліжок — призначені для людей з інвалідністю.
Контактна особа: Проданець Микита Андрійович
- 096 655 77 77
- ua.revival.fund@gmail.com
Варто також зазначимти, що безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі постійно оновлюється. Тому варто спочатку зателефонувати за вказаними номерами телефонів та дізнатися, чи є вільні місця.
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