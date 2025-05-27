Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре постоянно обновляется и добавляются новые места.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется в подготовленных помещениях, специально оборудованных для переселенцев, сообщает Politeka.net.

Мы собрали небольшой список, где можно временно знать убежище.

Ул. Ясельная, 1 - офисное здание ДОСГО Ассоциации "ХИД"

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре в этом помещении обустроено 6 жилых комнат, рассчитанных на размещение до 30 человек. Важно отметить, что у локации нет приспособленных условий для людей с инвалидностью.

Контактное лицо: Шульга Светлана Григорьевна

067 565 35 76



rada@xid.ua.

Ул. Ивана Пулюя, 37 - промышленное здание ОО "ВОИ УТОС" в пользовании "ГУВП УТОС"

Здесь обустроено 18 жилых комнат, способных вместить до 100 человек.

Контактное лицо: Кот Сергей Васильевич

093 327 05 55



dupputos@gmail.com

Ул. Лазаряна, 2 — студенческое общежитие в пользовании БО "БФ "Сейвписинюай"

На этой локации предусмотрено 11 комнат для размещения 40 переселенцев. Из них 9 коек – предназначены для людей с инвалидностью.

Контактное лицо: Проданец Никита Андреевич

096 655 77 77



ua.revival.fund@gmail.com

Следует также отметить, что бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре постоянно обновляется. Поэтому следует сначала позвонить по указанным номерам телефонов и узнать, есть ли свободные места.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, Работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.