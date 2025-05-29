Працюють пункти видачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів та переселенців в Дніпрі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається у декількох державних організаціях, що відкрили благодійні хаби в місті, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, куди звертатись за необїідною підтримкою.

Надається безкоштовна підтримка для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найчастіше підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, а також мешканці міста, які потребують термінової соціальної підтримки — пенсіонери та громадяни з інвалідністю.

Допомога може включати продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та інші необхідні речі. Її надають як державні установи, так і благодійні організації та волонтерські ініціативи.

У місті діє гуманітарний штаб, де внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно отримати одяг. Штаб розташований за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 93. Для уточнення деталей можна зателефонувати за номером: 098 010 5339.

Також працюють пункти видачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів та переселенців в Дніпрі. Тут надаються постільна білизна, рушники, одяг, взуття та засоби гігієни. Основний пункт видачі знаходиться за тією ж адресою: проспект Дмитра Яворницького, 93. Контактний номер: 068 276 7318.

Ще один пункт розташований на вулиці Шевченка, 59, офіс 237. Телефон для довідок: 067 548 6569. Перед відвідуванням рекомендується уточнити графік роботи за вказаним номером.

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