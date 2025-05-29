Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется в нескольких государственных организациях, открывших благотворительные хабы в городе, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, куда обращаться за необходимой поддержкой.

Предоставляется бесплатная поддержка для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Чаще всего поддержку получают внутренне перемещенные лица, а также жители города, нуждающиеся в срочной социальной поддержке — пенсионеры и граждане с инвалидностью.

Помощь может включать в себя продукты питания, одежду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Ее предоставляют как государственные учреждения, так и благотворительные организации и волонтерские инициативы.

В городе действует гуманитарный штаб, где внутренне перемещенные лица могут бесплатно получить одежду. Штаб расположен по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 93. Для уточнения деталей можно позвонить по телефону: 098 010 5339.

Также работают пункты выдачи гуманитарной помощи пенсионерам и переселенцам в Днепре. Здесь предоставляются постельное белье, полотенца, одежда, обувь и средства гигиены. Основной пункт выдачи находится по тому же адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 93. Контактный номер: 0682767318.

Еще один пункт расположен по улице Шевченко, 59, офис 237. Телефон для справок: 067 548 6569. Перед посещением рекомендуется уточнить график работы по указанному номеру.

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