Новий графік поїздів у Дніпрі допоможе пасажирам зручніше планувати маршрути, особливо на вихідні.

Новий графік поїздів у Дніпрі почне діяти з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

За іформацією регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», змінюється розклад руху регіональних поїздів між Дніпром і Харковом.

Оновлення торкнеться маршрутів №823/824 і стосуватиметься днів курсування, щоб пасажирам було зручніше планувати поїздки на вихідні та в будні.

Поїзд №824 (до Харкова) курсуватиме щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. Відправлення — о 16:09, прибуття до Харкова — о 20:03. У зворотному напрямку №823 вирушатиме щоп’ятниці, щосуботи, щонеділі та щопонеділка о 09:33, з прибуттям в обласний центр Дніпропетровщини о 13:22.

Транспорт здійснюватиме зупинки на станціях: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове.

Такі зміни допоможуть зручніше планувати маршрути, особливо на вихідні. Новий графік поїздів у Дніпрі вже опубліковано на офіційних ресурсах залізниці. У разі змін у розкладі пасажирам рекомендують слідкувати за оновленнями на сайті «Укрзалізниці».

Квитки на зазначені рейси вже доступні в онлайн-сервісах та касах вокзалів. Пасажирів закликають прибувати на станції завчасно, щоб уникнути непорозумінь через зміни в розкладі та встигнути на свій рейс.

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