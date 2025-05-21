Новый график поездов в Днепре поможет пассажирам удобнее планировать маршруты, особенно в выходные.

Новый график поездов в Днепре начнет действовать с 1 июня 2025, сообщает Politeka.

По информации регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», меняется расписание движения региональных составов между Днепром и Харьковом.

Обновление коснется маршрутов №823/824 и касается дней курсирования, чтобы пассажирам было удобнее планировать поездки на выходные и в будни.

Поезд №824 (до Харькова) будет курсировать по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям. Отправление – в 16:09, прибытие в Харьков – в 20:03. В обратном направлении №823 будет отправляться по пятницам, по субботам, по воскресеньям и по понедельникам в 09:33, с прибытием в областной центр Днепропетровщины в 13:22.

Транспорт будет осуществлять остановки на станциях: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево.

Такие изменения помогут удобнее планировать маршруты, особенно в выходные. Новый график поездов в Днепре уже опубликован на официальных ресурсах железной дороги. В случае изменений в расписании пассажирам рекомендуют следить за обновлением на сайте «Укрзализныци».

Билеты на указанные рейсы уже доступны в онлайн-сервисах и кассах вокзалов. Пассажиров призывают прибывать на станции раньше времени, чтобы избежать недоразумений из-за изменений в расписании и успеть на свой рейс.

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