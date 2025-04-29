Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині є основною потребою новоприбулих переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині у 2025 році надається для тих, хто шукає новий дім, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному розпорядженні обласної військової адміністрації, підписаного Оленою Кришень, безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині передбачає багато варіантів.

Варто врахувати, що майже скрізь мешканці таких прихистків покривають комунальні послуги. Це електрика, вода, інколи опалення. Також не в усіх місцях є умови для людей з інвалідністю. В окремих гуртожитках взагалі не передбачено жодних адаптацій.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині передбачене в Підгородному, Петриківці, Прядівці, Курилівці, Михайлівці, Кривому Розі та багатьох інших населених пунктах. До прикладу, у Підгородному, на вулиці Харківській, 34А у будівлі, якою користується БО “БФ “Довіра”, облаштували 8 приміщень для 60 людей. Телефон для зв'язку: 0991000122.



У Олександрополі на Вулиці Парковій, будинок 13А також є 14 ліжко-місць у 8 кімнатах. Телефонуйте за номером 0985433709. У Царичанці (Квартал Слави, будинок 3 А) є 8 кімнат для 80 осіб. У бабайківці ( Центральна, 46) дл явнутрішньо переміщених осіб є 10 ліжко-місць у 2 приміщеннях. Контакти: 0665007551.

Кількість вільних місць у таких місцях може змінюватися щодня. Десь щойно звільнилася кімната, а десь уже є черга. Тому перш ніж збирати речі, обов’язково зв’яжіться з контактною особою і уточніть ситуацію. Не варто їхати навмання.

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