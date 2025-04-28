Найдешевші квартири в Дніпрі можна знайти, проте без деяких нюансів не обійшлося.

Найдешевші квартири в Дніпрі можна знайти у різних районах міста, проте з деяким житлом можуть виникнути певні нюанси, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Варіанти можна знайти від 4500 гривень. З'явилась пропозиція у "царському будинку" ("Царськими" називаються будинки, збудовані ще до революції 1917 року). Зазначено, що квартира має площу 52 кв. метри та суміжний санвузол. Вартість оренди становить 5 000 гривень на місяць.

Втім, слід врахувати кілька нюансів: помешкання наразі повністю порожнє — без меблів і техніки. Крім того, в оселі відсутнє опалення. Ймовірно, саме тому власник розглядає варіанти здачі не лише під житло, а й як приміщення для складу чи бізнес-цілей.

"Житло — тільки зі своїми меблями та технікою. Опалення немає, відключили будинок від котельні", — йдеться в оголошенні.

Окремим бонусом для орендарів з домашніми улюбленцями стане лояльність хазяїна: він не заперечує навіть проти проживання великих собак.

Також найдешевші квартири в Дніпрі можна арендувати подалі від центру міста. Здається квартира за 4500 грн в місяць за адресою: вул. Максима Дія, 4. У помешканні виконано косметичний ремонт, є базовий набір меблів, необхідний для комфортного проживання. Із побутової техніки — наявний бойлер та холодильник. Пральна машина відсутня. Квартира вже вільна та готова до заселення.

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