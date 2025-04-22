Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося у декількох районах.

У 2025 році відбулося подорожчання проїзду в Дніпропетровській області в громадському транспорті, проте торкнулося воно лише певних районів, повідомляє Politeka.

У регіоні почали діяти нові тарифи на транспорт, що стало значним ударом для бюджету місцевих жителів.

Зокрема, цінове збільшення торкнулося міста Нікополь. З 15 квітня в Нікополі набув чинності новий тариф на перевезення пасажирів у міському транспорті — одна поїздка тепер коштує 15 гривень замість попередніх 10.

У соцмережах жителі міста вже почали активно висловлювати незадоволення рішенням влади. Головна претензія — невідповідність нової ціни якості послуг. Автобуси, за словами містян, перебувають у поганому стані: брудні, зношені й технічно застарілі.

Попри критику, у міській раді не пояснили причин підвищення тарифу. Водночас наголосили, що безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення та осіб до 18 років залишається чинним.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося також в Кам'янському. Ріст цін торкнувся трамваїв. Вартість мандрівок зросла з 6 до 8 гривень. Причиною такого підвищення стали високі ціни на енергоносії, зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення вартості запасних частин для транспорту.

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