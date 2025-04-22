В 2025 году произошло подорожание проезда в Днепропетровской области в общественном транспорте, однако коснулось оно лишь некоторых районов, сообщает Politeka.

В регионе начали действовать новые тарифы на транспорт, что явилось значительным ударом для бюджета местных жителей.

Так, на данный момент ценовое увеличение затронуло город Никополь. С 15 апреля в Никополе вступил в силу новый тариф на перевозку пассажиров в городском транспорте — одна поездка теперь стоит 15 гривен вместо 10 предыдущих.

В соцсетях жители города уже начали активно выражать недовольство решением властей. Главная претензия – несоответствие новой цены качества услуг. Автобусы, по словам горожан, находятся в плохом состоянии: грязные, изношенные и технически устаревшие.

Несмотря на критику, в городском совете не объяснили причины повышения тарифа. В то же время подчеркнули, что бесплатные поездки для льготных категорий населения и до 18 лет остается действующим.

Подорожание проезда в Днепропетровской области также произошло в Каменском. Рост цен затронул трамваи. Стоимость путешествий выросла с 6 до 8 гривен. Причиной такого повышения послужили высокие цены на энергоносители, рост минимальной заработной платы, а также повышение стоимости запасных частей для транспорта.

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