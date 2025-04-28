Самые дешевые квартиры в Днепре можно найти, но без некоторых нюансов не обошлось.

Дешевые квартиры в Днепре можно найти в разных районах города, однако с некоторым жильем могут возникнуть определенные нюансы, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Варианты можно найти от 4500 гривен. Появилось предложение в "царском доме" ("Царскими" называются дома, построенные еще до революции 1917). Отмечено, что она имеет площадь 52 кв. метры и смежный санузел. Стоимость аренды составляет 5000 гривен в месяц.

Впрочем, следует учесть несколько нюансов: квартира пока полностью пуста — без мебели и техники. Кроме того, в доме отсутствует отопление. Вероятно, именно поэтому владелец рассматривает варианты сдачи не только под жилье, но и в качестве помещения для склада или бизнес-целей.

"Жилье — только со своей мебелью и техникой. Отопления нет, отключили дом от котельной", — говорится в объявлении.

Отдельным бонусом для арендаторов с домашними питомцами станет лояльность хозяина: он не возражает даже против проживания больших собак.

Также самые дешевые квартиры в Днепре можно арендовать вдали от центра города. Сдается она за 4500 грн. в месяц по адресу: ул. Максима Дія, 4. В помещении выполнен косметический ремонт, есть базовый набор мебели, необходимый для комфортного проживания. Из бытовой техники есть бойлер и холодильник. Стиральная машина отсутствует. Жилье уже свободно и готово к заселению.

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