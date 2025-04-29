Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине в 2025 году предоставляется для тех, кто ищет новый дом, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном распоряжении областной военной администрации, подписанного Еленой Кришень, бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине предусматривает множество вариантов.

Следует учесть, что почти везде жители таких приютов покрывают коммунальные услуги. Это не электричество, вода, иногда отопление.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине предусмотрено в Подгородном, Петриковке, Прядовке, Куриловке, Михайловке, Кривом Роге и многих других населенных пунктах. К примеру, в Подгородном, на улице Харьковской, 34А в здании, которым пользуется БО "БФ "Доверие", обустроили 8 помещений для 60 человек. Телефон для связи: 0991000122.



В Александрополе на Улице Парковой, дом 13А также есть 14 кроватей. 0985433709. В Царичанке (Квартал Славы, дом 3 А) есть 8 комнат для 80 человек.

Количество свободных мест в таких местах может меняться каждый день. Где-то только освободилась комната, а где-то уже есть очередь. Поэтому, прежде чем собирать вещи, обязательно свяжитесь с контактным лицом и уточните ситуацию. Не стоит ехать наугад.

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