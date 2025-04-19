Допомога ВПО в Дніпрі, як переселенцям отримати фінансову підтримку на оренду житла.

Мільйони громадян були змушені залишити свої домівки, для багатьох із них допомога у Дніпрі на оренду житла може стати справжнім рятівним колом, що дасть можливість вижити у нових умовах, передає Politeka.

З квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлення в програмі субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які передбачають покращення умов отримання фінансової допомоги на оренду житла.

Зміни, затверджені урядом, зробили підтримку більш доступною та ефективною для родин, які втратили домівки через війну.

Зокрема, вони охоплюють нові правила нарахування та розширення кола одержувачів.

Основні нововведення програми:

Автоматичне продовження субсидій кожні 6 місяців — якщо родина продовжує відповідати вимогам, повторне звернення не потрібне.

Фіксований розмір обов’язкового внеску — 20% доходу. Якщо вартість перевищує цей поріг, держава покриває різницю в межах соціальних нормативів.

Актуалізація вартості згідно з новими даними Держстату, що дозволяє точніше розраховувати суму виплат.

Можливість отримання субсидії на часткове винаймання (наприклад, кімнати), а не лише на повну нерухомість.

Гнучкі умови договору — можна укладати як типовий договір, так і спрощений.

Дозволена у юридичних осіб, включно з компаніями.

Можливість добровільної відмови від податкової компенсації, якщо це вигідніше заявнику.

Ключова мета цих змін — спростити процес отримання державної допомоги та розширити її доступність для переселенців, які опинилися в складних життєвих умовах.

Варто зазначити, що з 2025 року ВПО можуть отримувати дві субсидії одночасно — на оплату комунальних послуг і на винаймання будинку.

Доступ до допомоги мають ті, хто офіційно винаймає нерухомість в певних регіонах і витрачає на нього понад 30% свого доходу. Подати документи можна через Пенсійний фонд.

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