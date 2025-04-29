Він вважає, що його пенсія в Дніпрі має бути в більшому розмірі з компенсаційними виплатами

Пенсія в Дніпрі була призначена місцевому жителю, проте він вимагав від ПФУ більших виплат через свою минулу роботу, повідомляє Politeka.net.

Цю інформацію оприлюднив Першотравенський міський суд Дніпропетровської області.

Українець, який працював під землею в шкідливих умовах, стверджує, що через професійні захворювання йому встановили 25% втрати працездатності безстроково. Він вимагає відшкодування моральної шкоди на суму 255 600 гривень від Пенсійного фонду.

Чоловік працював на підприємстві ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на підземних роботах в шкідливих умовах, що призвело до розвитку професійних захворювань. Згідно з медичними висновками, у нього була встановлена 25% втрата працездатності. Через це він не отримує страхові виплати.

Захворювання супроводжуються постійними медичними процедурами та негативно впливають на психологічний стан: стрес, тривога, депресія, погіршення сну і больові відчуття. Усе це призвело до значних моральних страждань, які, на думку позивача, мають бути компенсовані. Тому його пенсія в Дніпрі має бути в більшому розмірі з компенсаційними виплатами.

Представник Пенсійного фонду в Дніпропетровській області надав відповідь, де наголошував, що згідно з чинним законодавством, Фонд не зобов’язаний виплачувати моральну шкоду, незалежно від дати настання страхового випадку.

Суд задовольнив позов частково, ухваливши рішення стягнути з Пенсійного фонду України 37 500 гривень моральної шкоди на користь позивача без податкових відрахувань. Тобто виплата цього українця залишиться на встановленому рівні, проте з частиною компенсації.

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