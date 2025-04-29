Он считает, что его пенсия в Днепре должна быть в большем размере с компенсационными выплатами.

Пенсия в Днепре была назначена местному жителю, однако он требовал от ПФУ больших выплат из-за своей прошлой работы, сообщает Politeka.net.

Эту информацию обнародовал Первомайский городской суд Днепропетровской области.

Украинец, работавший под землей во вредных условиях, утверждает, что из-за профессиональных заболеваний ему установили 25% потери трудоспособности бессрочно. Он требует возмещения морального ущерба на сумму 255 600 гривен от Пенсионного фонда.

Мужчина работал на предприятии ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» на подземных работах во вредных условиях, что привело к развитию профессиональных заболеваний. Согласно медицинским выводам, у него была установлена ​​25% потеря трудоспособности. Поэтому он не получает страховые выплаты.

Заболевания сопровождаются постоянными медицинскими процедурами и оказывают негативное влияние на психологическое состояние: стресс, тревога, депрессия, ухудшение сна и болевые ощущения. Все это привело к значительным моральным страданиям, которые, по мнению истца, должны быть компенсированы. Поэтому его пенсия в Днепре должна быть больше в размере с компенсационными выплатами.

Представитель Пенсионного фонда в Днепропетровской области ответил, где подчеркивал, что согласно действующему законодательству, Фонд не обязан выплачивать моральный ущерб, независимо от даты наступления страхового случая.

Суд удовлетворил иск частично, приняв решение взыскать с Пенсионного фонда Украины 37500 гривен морального вреда в пользу истца без налоговых отчислений. То есть, выплата этого украинца останется на установленном уровне, однако с частью компенсации.

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