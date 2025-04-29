Це вже друге підвищення тарифів на воду у Дніпрі на водопостачання та водовідведення в цьому році.

Відбулося підвищення тарифів на воду у Дніпрі, воно затронуло абонентське обслуговування для споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Нові платіжки прийшли містянам у квітні, повідомили у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

Тарифне збільшення цін для мешканців багатоквартирних будинків виглядають наступним чином:

водопостачання – 21,71 грн.

водовідведення – 20,33 грн.

Якщо у багатоквартирному будинку є вузол комерційного обліку, то ціни дещо змінюються: 23,5 грн. та 20,33 грн відповідно.

Для мешканців приватного сектору цифри становлять:

водопостачання – 21,71 гривень.

водовідведення – 20,33 гривень.

В разі наявності вузла комерційного обліку у приватному секторі вартість зростая вдвічі.

Це вже друге підвищення тарифів на воду у Дніпрі (на водопостачання та водовідведення) в цьому році. Перше відбулося наприкінці січня.

Нагадуємо, що абонплата – це фіксований щомісячний платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги, незалежно від кількості зареєстрованих осіб або фактичного споживання води, і який складається з постійної та змінної складової. Плата за абонентське обслуговування є обов’язковою, тому просимо своєчасно здійснювати її разом із оплатою основних послуг.

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