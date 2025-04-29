Відбулося підвищення тарифів на воду у Дніпрі, воно затронуло абонентське обслуговування для споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.
Нові платіжки прийшли містянам у квітні, повідомили у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".
Тарифне збільшення цін для мешканців багатоквартирних будинків виглядають наступним чином:
- водопостачання – 21,71 грн.
- водовідведення – 20,33 грн.
Якщо у багатоквартирному будинку є вузол комерційного обліку, то ціни дещо змінюються: 23,5 грн. та 20,33 грн відповідно.
Для мешканців приватного сектору цифри становлять:
- водопостачання – 21,71 гривень.
- водовідведення – 20,33 гривень.
В разі наявності вузла комерційного обліку у приватному секторі вартість зростая вдвічі.
Це вже друге підвищення тарифів на воду у Дніпрі (на водопостачання та водовідведення) в цьому році. Перше відбулося наприкінці січня.
Нагадуємо, що абонплата – це фіксований щомісячний платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги, незалежно від кількості зареєстрованих осіб або фактичного споживання води, і який складається з постійної та змінної складової. Плата за абонентське обслуговування є обов’язковою, тому просимо своєчасно здійснювати її разом із оплатою основних послуг.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.
Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.
Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.