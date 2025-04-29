Это уже второе повышение тарифов на воду в Днепре на водоснабжение и водоотвод в этом году.

Произошло повышение тарифов на воду в Днепре, оно затронуло абонентское обслуживание потребителей услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Новые платежки пришли горожанам в апреле, сообщили в коммунальном предприятии "Днепропроводоканал".

Тарифное увеличение цен для жителей многоквартирных домов выглядят следующим образом:

водоснабжение – 21,71 грн.

водоотвод – 20,33 грн.

Если в многоквартирном доме есть узел коммерческого учета, то цены изменяются: 23,5 грн. и 20,33 грн. соответственно.

Для жителей частного сектора цифры составляют:

водоснабжение – 21,71 гривен.

водоотвод – 20,33 гривен.

При наличии узла коммерческого учета в частном секторе стоимость возрастает вдвое.

Это уже второе повышение тарифов на воду в Днепре (на водоснабжение и водоотвод) в этом году. Первое произошло в конце января.

Напоминаем, что абонплата – это фиксированный ежемесячный платеж, который потребитель уплачивает исполнителю коммунальной услуги, независимо от количества зарегистрированных лиц или фактического потребления воды и состоящий из постоянной и переменной составляющей. Плата за абонентское обслуживание обязательна, поэтому просим своевременно осуществлять ее вместе с оплатой основных услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.