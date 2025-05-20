Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області викликало хвилю обурення серед мешканців села Вільне, повідомляє Politeka.

За інформацією Facebook-спільноти “Миколаївка, Губиниха, Мар’янівка, Королівка, Вільне, Хащове”, у громаді без жодного попередження підняли вартість водопостачання з 12,04 грн до 78,76 грн за кубометр. Це зростання у майже 7 разів стало для людей справжнім шоком.

Жителі села скаржаться не лише на тариф, а й на саму роботу водоканалу. За їхніми словами, підприємство не виконує ремонтів, не модернізує систему водопостачання, внаслідок чого влітку село залишалося без води. Крім того, від людей вимагають перепідписувати договори, погрожуючи відключенням у разі відмови. Комунальне підприємство, як зазначають користувачі, не має навіть базового сайту з особистим кабінетом, контактами чи розрахунками, що ускладнює комунікацію.

Мешканці Вільного вимагають скасувати рішення, ухвалене без громадського обговорення, й переглянути тарифний план з урахуванням реальної якості послуг і технічного стану мереж. Вони закликають владу до діалогу та прозорості. На момент публікації коментарів від представників громади або комунального підприємства не надходило.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області стало ще одним болючим питанням для місцевих мешканців, які й без того стикаються з побутовими труднощами в умовах воєнного стану.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків