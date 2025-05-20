Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вызвало волну возмущения среди жителей села Вольное, сообщает Politeka.

По информации Facebook-сообщества "Николаевка, Губиниха, Марьяновка, Королевка, Свободное, Хащево", в общине без предупреждения подняли стоимость водоснабжения с 12,04 грн до 78,76 грн за кубометр. Этот рост почти в 7 раз стал для людей настоящим шоком.

Жители села жалуются не только на тариф, но и саму работу водоканала. По их словам, предприятие не выполняет ремонты, не модернизирует систему водоснабжения, в результате чего летом село оставалось без воды. Кроме того, от людей требуют переподписывать договоры, угрожая отключением в случае отказа. Коммунальное предприятие, как отмечают пользователи, не имеет даже базового сайта с личным кабинетом, контактами или расчетами, что усложняет коммуникацию.

Жители Свободного требуют отмены решения, принятого без общественного обсуждения, и пересмотреть тарифный план с учетом реального качества услуг и технического состояния сетей. Они призывают власть к диалогу и прозрачности. На момент публикации комментариев от представителей общества или коммунального предприятия не поступало.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области стало еще одним болезненным вопросом для местных жителей, и без того сталкивающихся с бытовыми трудностями в условиях военного положения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепре: жители заплатят гораздо больше, новые цены

Также Politeka писала, Пенсия в Днепре: мужчина потребовал от ПФУ 255 600 гривен, история закончилась судом

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине: адреса приютов