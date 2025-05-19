Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається, якщо ви відповідаєте встановленим умовам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі та ще десяти містах України стала доступною завдяки ініціативі благодійного фонду "Право на захист" спільно з УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Подати заявку на отримання багатоцільової грошової допомоги можуть як вимушено переміщені особи, так і ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема з-за кордону.

Сума виплат становить 3 600 гривень на людину щомісяця протягом трьох місяців — загалом 10 800 гривень на кожного члена родини. Підтримка призначена для тих, хто не отримував міжнародних виплат раніше, має дохід нижче 5 400 гривень на особу, і належить до вразливих категорій. Серед них: пенсіонери від 55 років, одинокі батьки з дітьми до 18 років, родини з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Щоб отримати виплати, потрібно пройти співбесіду та подати необхідні документи в одному з пунктів збору даних. Обов’язкова присутність усіх членів родини. З собою слід мати паспорт, ІПН, документи про дітей та підтвердження вразливості.

Гроші надаються через фінансові установи Rapyd або Western Union на гривневу банківську картку, окрім карток єПідтримки.

Ця програма — шанс на фінансове полегшення для найбільш потребуючих українців. Не втрачайте можливість подати заявку та отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків