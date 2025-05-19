Денежная помощь пенсионерам в Днепре предоставляется, если вы отвечаете установленным условиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре и еще в десяти городах Украины стала доступна благодаря инициативе благотворительного фонда "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Подать заявку на получение многоцелевой денежной помощи могут как вынужденно перемещенные лица, так и вернувшиеся к своему постоянному месту жительства, в частности из-за границы.

Сумма выплат составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев — всего 10 800 гривен на каждого члена семьи. Поддержка предназначена для тех, кто не получал международные выплаты ранее, имеет доход ниже 5 400 гривен на человека, и относится к уязвимым категориям. Среди них: пенсионеры от 55 лет, одинокие родители с детьми до 18 лет, семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Чтобы получить выплаты, необходимо пройти собеседование и подать необходимые документы в одном из пунктов сбора данных. Обязательно присутствие всех членов семьи. С собой следует иметь паспорт, ИНН, документы о детях и подтверждение уязвимости.

Деньги предоставляются через финансовые учреждения Rapyd или Western Union на гривневую банковскую карту, кроме карт есть Поддержки.

Эта программа – шанс на финансовое облегчение для наиболее нуждающихся украинцев. Не упускайте возможность подать заявку и получить денежную помощь для пенсионеров в Днепре.

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