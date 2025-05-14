Напомітніше подорожчання продуктів в Дніпрі показало себе в сегменті м'ясної продукції та ковбасного відділу.

Зафіксовано чергове подорожчання продуктів в Дніпрі через інфляційний тиск, подорожчання пального та зростання вартості вторинної сировини, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оновлені цінники у мережі супермаркетів Dmart і ось що варто знати споживачам у травні.

Цінове підвищення помітне на товари, які господині використовують для приготування бутербродів. Відчутно зросла ціна ковбаси "Алан Брауншвейзька" сиров’ялена. У квітні її вартість становила 360,90 грн/кг, а у травні ціна вже сягає 399,90 грн/кг. Проте зараз діє знижка, що дозволяє придбати її дешевше.

Що стосується твердого сиру, то "Звени Гора голландський" 45% також зріс. Якщо у квітні його середня вартість становила 551,20, то в травні вона вже досягла 580,70 грн/кг.

Курятина також стала дорожчою: середня ціна курячого стегна підскочила з 117,12 до 124,67 гривень. Стабільну вартість показала ціла курятина, яку продають за 115,90. Тим часом середня вартість свинячої грудинки піднялася з 201,52 до 211,45 грн за кілограм. Особливо відчутним стало подорожчання ошийка: його середня ціна зросла від 300,37 до 330,53 гривень за кілограм.

Загальна динаміка свідчить про поступове, але стабільне подорожчання продуктів в Дніпрі. Експерти радять уважно стежити за акціями, а також закуповувати стратегічні товари заздалегідь, якщо є можливість.

А через весняні заморозки 2025 року постраждали врожаї абрикосів, яблук і лохини, що може спричинити дефіцит деяких фруктів. Ціни на персики та абрикоси влітку можуть зрости на 20-25% порівняно з попереднім роком.

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