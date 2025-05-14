Более заметное подорожание продуктов в Днепре показало себя в сегменте мясной продукции и колбасного отдела.

Зафиксировано очередное подорожание продуктов в Днепре из-за инфляционного давления, подорожания горючего и роста стоимости вторсырья, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали обновленные ценники в сети супермаркетов Dmart и вот что следует знать потребителям в мае.

Ценовое увеличение заметно на товары, используемые хозяйкой для приготовления бутербродов. Ощутимо возросла цена колбасы "Алан Брауншвейгская" сыроватая. В апреле ее стоимость составила 360,90 грн/кг, а в мае она уже достигает 399,90 грн/кг. Однако сейчас действует скидка, позволяющая приобрести ее подешевле.

Что касается твердого сыра, то "Звени Гора голландский" 45% также вырос. Если в апреле его средняя стоимость составила 551,20, то в мае она достигла 580,70 грн/кг.

Курятина также стала дороже: средняя цена куриного бедра подскочила со 117,12 до 124,67 гривен. Стабильность показала целая курятина, продаваемая за 115,90. В то же время средняя стоимость свиной грудинки поднялась с 201,52 до 211,45 грн за килограмм. Особенно ощутимым стало подорожание ошейка: его средняя цена выросла с 300,37 до 330,53 гривен за килограмм.

Общая динамика свидетельствует о постепенном, но стабильном подорожании продуктов в Днепре. Эксперты советуют внимательно следить за акциями, а также закупать стратегические товары заранее, если есть возможность.

А из-за весенних заморозков 2025 года пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики, что может вызвать дефицит некоторых фруктов. Цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

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