Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стає сумною реальністю для тих, хто змушений був залишити рідну домівку через війну.

Місцеві жителі, які мають вільну кімнату або навіть цілий будинок, охоче надають безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.

У місті можна знайти кілька пропозицій на платформі OLX. Наприклад, у приватному одноповерховому будинку з господарями здається окрема затишна кімната. Приміщення має всі зручності, включаючи гарячу воду, кухню, душ, а також доступ до великого подвір’я, де можна відпочити або вигуляти домашнього улюбленця.

Господарі, які надають безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, не проти тварин, є навіть окремий вольєр. В будинку спокійно, сирени тут майже не чути, а поруч знаходиться храм. За словами власниці, вона готова навіть допомогти з доглядом за дитиною чи літньою людиною, якщо мешканцям це потрібно.

Ще одна пропозиція передбачає проживання в окремому будинку з великим подвір’ям і гаражем. Тут шукають порядну дівчину або жінку, яка зможе вжитися в простий і спокійний ритм життя. Доступні дві кімнати, вся необхідна побутова техніка, інтернет, посуд і меблі вже є.

Розташування зручне, з хорошою транспортною розв’язкою, поблизу магазини та базова інфраструктура. Також можна знайти безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі в будинку з трьома кімнатами. Це хороший варіант для родини, яка хоче спокою.

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