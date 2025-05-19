Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться, проте з травня 2025 року українцям прийде нова платіжка.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі не станеться принаймні до кінця 2025 року, проте через додаткову платіжку доведеться заплатити більше в травні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про нову суму в комунальній платіжці.

Так, підвищення тарифів на газ у Дніпрі не відбудеться, проте з травня 2025 року українцям доведеться сплачувати більше за комунальні послуги — з’явиться новий платіж. Зокрема, мешканці багатоквартирних будинків отримуватимуть додаткову платіжку за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це стане третім окремим платежем, пов’язаним із газопостачанням.

Що включає нова послуга

Йдеться про технічне обслуговування газових труб і обладнання, зокрема:

перевірку стану мереж,

виявлення витоків або пошкоджень,

профілактичні огляди для запобігання аваріям.

Як часто проводитимуть обслуговування

Частота технічного огляду залежить від віку будинку:

у новобудовах (до 25 років) — раз на 5 років ;

— раз на ; у старих будинках (понад 25 років) — раз на 3 роки.

Скільки доведеться заплатити: вартість техобслуговування залежить від кількості мешканців та технічних параметрів мереж. У середньому сума складе від 100 до 1 000 гривень.

Варто ще раз підкреслити, що підвищення тарифів на газ у Дніпрі не буде - ціна для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

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