Повышение тарифов на газ в Днепре не произойдет, по крайней мере, до конца 2025 года, однако из-за дополнительной платежки придется заплатить больше в мае, сообщает Politeka.net.
Рассказываем о новой сумме в коммунальной платежке.
Да, повышение тарифов на газ в Днепре не состоится, однако с мая 2025 года украинцам придется платить больше за коммунальные услуги — появится новый платеж. В частности, жители многоквартирных домов будут получать дополнительную платежку за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это станет третьим отдельным платежом, связанным с газоснабжением.
Что включает в себя новая услуга
Речь идет о техническом обслуживании газовых труб и оборудования, в частности:
- проверку состояния сетей,
- обнаружение утечек или повреждений,
- профилактические осмотры для предотвращения аварий.
Как часто будут проводить обслуживание
Частота технического осмотра зависит от возраста дома:
- в новостройках (до 25 лет) - раз в 5 лет;
- в старых домах (более 25 лет) - раз в 3 года.
Сколько придется заплатить: стоимость техобслуживания зависит от количества жителей и параметров сетей. В среднем сумма составит от 100 до 1000 гривен.
Следует еще раз подчеркнуть, что повышения тарифов на газ в Днепре не будет – цена для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр.
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