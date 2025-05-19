Повышение тарифов на газ в Днепре не произойдет, однако с мая 2025 украинцам придет новая платежка.

Повышение тарифов на газ в Днепре не произойдет, по крайней мере, до конца 2025 года, однако из-за дополнительной платежки придется заплатить больше в мае, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о новой сумме в коммунальной платежке.

Да, повышение тарифов на газ в Днепре не состоится, однако с мая 2025 года украинцам придется платить больше за коммунальные услуги — появится новый платеж. В частности, жители многоквартирных домов будут получать дополнительную платежку за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это станет третьим отдельным платежом, связанным с газоснабжением.

Что включает в себя новая услуга

Речь идет о техническом обслуживании газовых труб и оборудования, в частности:

проверку состояния сетей,

обнаружение утечек или повреждений,

профилактические осмотры для предотвращения аварий.

Как часто будут проводить обслуживание

Частота технического осмотра зависит от возраста дома:

в новостройках (до 25 лет) - раз в 5 лет ;

- раз в ; в старых домах (более 25 лет) - раз в 3 года.

Сколько придется заплатить: стоимость техобслуживания зависит от количества жителей и параметров сетей. В среднем сумма составит от 100 до 1000 гривен.

Следует еще раз подчеркнуть, что повышения тарифов на газ в Днепре не будет – цена для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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