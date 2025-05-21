Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре становится грустной реальностью для тех, кто вынужден был покинуть родительский дом из-за войны.

Местные жители, имеющие свободную комнату или даже целый дом, охотно предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре , сообщает Politeka.

В городе можно найти несколько предложений на платформе OLX. Например, в частном одноэтажном доме с хозяевами сдается отдельная уютная комната. Помещение имеет все удобства, включая горячую воду, кухню, душ, а также доступ к большому двору, где можно отдохнуть или выгулять домашнего питомца.

Хозяева, которые предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, не против животных, есть даже отдельный вольер. В доме спокойно, сирены здесь почти не слышны, а рядом находится храм. По словам владелицы, она готова даже помочь с уходом за ребенком или пожилым человеком, если жильцам это нужно.

Еще одно предложение предполагает проживание в отдельном доме с большим двором и гаражом. Здесь ищут порядочную девушку или женщину, которая сможет вжиться в простой и спокойный ритм жизни. Доступны две комнаты, вся необходимая бытовая техника, интернет, посуда и мебель уже есть.

Расположение удобно, с хорошей транспортной развязкой, вблизи магазины и базовая инфраструктура. Также можно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре в доме с тремя комнатами. Это хороший вариант для семьи, желающей покоя.

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