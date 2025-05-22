Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати, пред’явивши необхідні документи та відповідавши певним критеріям

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надаються, проте потрібно знати, як отримати підтримку та куди звертатись, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яким критеріям треба відповідати та як зареєструватися.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові дає благодійний фонд «Карітас-Спес». У місті триває гуманітарна підтримка від благодійного фонду «Карітас-Спес», який роздає продуктові набори для представників соціально вразливих груп населення.

Допомога надається за адресою: вул. Гоголя, 4 у визначені дні тижня, з 10:00 до 13:00, згідно з графіком:

Понеділок і вівторок – особам віком 75 років і старше ;

– особам віком ; Середа – людям з інвалідністю І та ІІ групи ;

– людям з ; Четвер – внутрішньо переміщеним особам віком від 65 років , які зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року ;

– внутрішньо переміщеним особам віком , які зареєстровані як ВПО ; П’ятниця – переселенцям з дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де є діти цього віку.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати, пред’явивши необхідні документи.

Для отримання допомоги потрібно мати:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

або інший документ, що підтверджує особу; документи, які засвідчують належність до пільгової категорії — наприклад, довідку ВПО, посвідчення про інвалідність, свідоцтво про народження дитини тощо.

Допомогу можна отримати особисто або через представника, який має нотаріально завірену довіреність.

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