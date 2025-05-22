Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надаються, проте потрібно знати, як отримати підтримку та куди звертатись, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, яким критеріям треба відповідати та як зареєструватися.
Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові дає благодійний фонд «Карітас-Спес». У місті триває гуманітарна підтримка від благодійного фонду «Карітас-Спес», який роздає продуктові набори для представників соціально вразливих груп населення.
Допомога надається за адресою: вул. Гоголя, 4 у визначені дні тижня, з 10:00 до 13:00, згідно з графіком:
- Понеділок і вівторок – особам віком 75 років і старше;
- Середа – людям з інвалідністю І та ІІ групи;
- Четвер – внутрішньо переміщеним особам віком від 65 років, які зареєстровані як ВПО після 24 лютого 2024 року;
- П’ятниця – переселенцям з дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де є діти цього віку.
Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати, пред’явивши необхідні документи.
Для отримання допомоги потрібно мати:
- паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
- документи, які засвідчують належність до пільгової категорії — наприклад, довідку ВПО, посвідчення про інвалідність, свідоцтво про народження дитини тощо.
Допомогу можна отримати особисто або через представника, який має нотаріально завірену довіреність.
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