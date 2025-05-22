Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове можно получить, предъявив необходимые документы и отвечая определенным критериям

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове предоставляются, однако нужно знать, как получить поддержку и куда обращаться, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, каким критериям следует отвечать и как зарегистрироваться.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове дает благотворительный фонд "Каритас-Спес". В городе продолжается гуманитарная поддержка благотворительного фонда «Каритас-Спес», который раздает продуктовые наборы для представителей социально уязвимых групп населения.

Помощь оказывается по адресу: ул. Гоголя, 4 в определенные дни недели, с 10:00 до 13:00 согласно графику:

Понедельник и вторник – лицам в возрасте 75 лет и старше ;

– лицам в возрасте ; Среда – людям с инвалидностью I и II группы ;

– людям с ; Четверг – внутренне перемещенным лицам в возрасте от 65 лет , зарегистрированным как ВПЛ после 24 февраля 2024 года ;

– внутренне перемещенным лицам в возрасте , зарегистрированным как ВПЛ ; Пятница – переселенцам с детьми до 3 лет и многодетным семьям, где есть дети этого возраста.

Бесплатные продукты для пенсионеров можно получить, предъявив необходимые документы.

Для получения помощи нужно иметь:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

или другой документ, подтверждающий личность; документы, удостоверяющие принадлежность к льготной категории — например справку ВПЛ, свидетельство об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и т.д.

Помощь можно получить лично или через представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность.

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