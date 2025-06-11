Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Украине предоставляются благотворительными организациями.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Украине раздаются благотворительными организациями, однако раздача происходит только в определенные дни, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Харьков

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас.

В рамках проекта Emmergency Appeal 24 волонтерами предоставляются продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Целью этого проекта является обеспечение первоочередных потребностей людей, пострадавших от войны в Украине, а также содействие их восстановлению в достойных условиях.

Сумы

Также можно получить, обратившись в Сумской гуманитарный штаб. Подчеркнем, что штаб был создан на третий день после начала полномасштабной войны, 26 февраля 2022 года. Его деятельность сосредоточена на оказании гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате войны, а также внутренне перемещенным лицам, прибывшим в Сумскую область из других регионов Украины.

Важно отметить: для получения поддержки нужно заполнить форму помощи для местных жителей или для переселенцев через чат – бот. На странице в Facebook фонд анонсирует дни выдачи и открытия регистраций.

Запорожье

Благотворительный фонд Посмішка ЮА часто предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье. Информацию о конкретных адресах и времени раздачи можно узнать на официальных страницах вашего сообщества в социальных сетях. Ссылка на них доступна на сайте Запорожской районной государственной администрации.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке организация объявляет о проведении новой раздачи пищи.

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