Обмеження руху в Києві є тимчасовим заходом, необхідним для підтримки безпеки та якості дорожнього покриття.

З 11 до 18 червня очікується обмеження руху в Києві через планові дорожні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформує КК «Київавтодор», на проспекті Соборності заплановано ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Дніпровського району, які працюватимуть на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона.

За інформацією дорожників, ремонт проходитиме поетапно. Всі смуги руху перекривати одночасно не будуть. Це дозволить уникнути повного зупинення транспорту на вказаній ділянці. Роботи триватимуть у денний час, шлях автотранспорту регулюватиметься відповідними дорожніми знаками.

У «Київавтодорі» зазначають, що обмеження руху в Києві є тимчасовим заходом, необхідним для підтримки безпеки та якості дорожнього покриття. Водіям радять заздалегідь враховувати можливі затримки при плануванні маршруту та обирати альтернативні шляхи пересування.

Міська влада просить із розумінням поставитися до ситуації та обіцяє завершити роботи у встановлений термін.

Заходи з ремонту виконуються в межах графіка утримання автошляхів у літній період.

Після завершення ремонту покриття проїжджу частину відкриють у повному обсязі. Роботи проводяться з урахуванням погодних умов та технічних можливостей.

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