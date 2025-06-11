Ограничение движения в Киеве является временной мерой, необходимой для поддержания безопасности и качества дорожного покрытия.

С 11 по 18 июня ожидается ограничение движения в Киеве из-за плановых дорожных работ, сообщает Politeka.

Как сообщает УК «Киевавтодор», на проспекте Соборности запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполнять специалисты КП ШЭУ Днепровского района, которые будут проводить рабочий процесс на участке от Дарницкой площади до моста Патона.

По информации дорожников, ремонт будет проходить поэтапно. Все полосы движения перекрывать одновременно не будут. Это позволит избежать полной остановки транспорта на указанном участке. Работы продлятся в дневное время, а путь автотранспорта будет регулироваться соответствующими дорожными знаками.

В «Киевавтодоре» отмечают, что ограничение движения в Киеве является временной мерой, необходимой для поддержки безопасности и качества дорожного покрытия. Водителям советуют заранее учитывать возможные задержки при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути передвижения.

Городские власти просят с пониманием отнестись к ситуации и обещают завершить работы в установленный срок.

Мероприятия по ремонту выполняются в пределах графика содержания дорог в летний период.

После ремонта покрытие проезжую часть откроют в полном объеме. Работы производятся с учетом погодных условий и технических возможностей.

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