Новий графік руху поїздів з Києва передбачає скасування рейсу №267/268, який з’єднував столицю з Вінницею, повідомляє Politeka.

Як зазначають на офіційному сайті компанії, цей пасажирський склад від самого початку був тимчасовим. Новий графік руху поїздів з Києва передбачає, що його запускали спеціально до пікових дат у травні, зокрема першого і восьмого числа.

В «Укрзалізниці» тоді пояснювали, що додали рейс, аби розвантажити інші напрямки і забезпечити більше місць для пасажирів у період свят. №267/268 складався з купейних вагонів із сидячими місцями і мав обмежену кількість виїздів. Поки що про подальше курсування цього маршруту нічого не відомо.

Квитків немає, нових дат — теж. Загалом, така практика не є новою. Коли пасажиропотік різко зростає, компанія оперативно додає тимчасові пасажирські склади. Це може бути пов’язано з канікулами, масовими відпустками чи, як у цьому випадку, зі святами.

І поки один напрямок зник із карти маршрутів, новий графік руху поїздів з Києва передбачає призначення іншого складу від столиці до Ясіні. Через високий попит «Укрзалізниця» вирішила запустити №203/204.

Він виїжджає зі столиці 23 і 25 червня о 23:00, а до Ясіні прибуває наступного дня о 14:17. У зворотному напрямку — 24 і 26 червня, відправлення о 18:05, прибуття до столиці — о 09:18. №203/204 курсує через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель та Ворохту.

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