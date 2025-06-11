Новый график движения поездов из Киева предусматривает отмену рейса №267/268, соединяющего столицу с Винницей, сообщает Politeka.

Как отмечают на официальном сайте компании, этот пассажирский состав изначально был временным. Новый график движения поездов из Киева предполагает, что его запускали специально в пиковые даты в мае, в частности первого и восьмого числа.

В "Укрзализныце" тогда объясняли, что добавили рейс, чтобы разгрузить другие направления и обеспечить больше мест для пассажиров в период праздников. №267/268 состоял из купейных вагонов с сидячими местами и имел ограниченное количество выездов. Пока о дальнейшем курсировании этого маршрута ничего не известно.

Билетов нет, новых дат тоже. В общем, такая практика не новая. Когда пассажиропоток резко увеличивается, компания оперативно добавляет временные пассажирские составы. Это может быть связано с каникулами, массовыми отпусками или, как в этом случае, с праздниками.

И пока одно направление исчезло с карты маршрутов, новый график движения поездов из Киева предполагает назначение другого состава от столицы до Ясини. Из-за высокого спроса «Укрзализныця» решила запустить №203/204.

Он выезжает из столицы 23 и 25 июня в 23:00, а в Ясин прибывает на следующий день в 14:17. В обратном направлении - 24 и 26 июня, отправление в 18:05, прибытие в столицу - в 09:18. №203/204 курсирует через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель и Ворохту.

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