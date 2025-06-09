"Укрзалізниця" часто підлаштовується під потреби пасажирів, тому час від часу з'являється новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає додатковий рейс на один із популярних напрямків, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті "Укрзалізниця" повідомила, що через підвищений інтерес до курортного напрямку вона запускає додатковий №203/204 за маршрутом Київ-Ясіня.

Це дасть змогу мандрівникам швидше і зручніше дістатися до улюблених Карпатських країв. Новий графік руху поїздів з Києва передбачає відправлення №203/204 23 та 25 червня о 23:00, а прибуття до Ясіні наступного дня о 14:17. У зворотному напрямку пасажири вирушатимуть 24 та 26 числа о 18:05, прибуваючи до столиці о 09:18.

Важливо, що новий графік руху поїздів з Києва включає зупинки у Львові, Івано-Франківську, Яремчому, Татарові-Буковелі та Ворохті. Ці станції є ключовими точками для туристів, які хочуть швидко і комфортно дістатися до гірського відпочинку.

Вже відкрито продаж квитків і варто поквапитися, адже місця розбирають дуже швидко, наголошують в компанії. Придбати квитки можна на офіційному сайті, в додатку та в касах вокзалів.

До слова, "Укрзалізниця" продовжує працювати над збільшенням кількості пасажирських складів на гостродефіцитних маршрутах враховуючи наявний рухомий склад і реальний попит. Раніше компанія продовжила курсування додаткового №159/160 зі сполученням зі столиці до Трускавця.

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