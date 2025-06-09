"Укрзализныця" часто подстраивается под нужды пассажиров, поэтому время от времени появляется новый график движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает дополнительный рейс в одно из популярных направлений, сообщает Politeka.

На официальном сайте "Укрзализныця" сообщила, что из-за повышенного интереса к курортному направлению она запускает дополнительный №203/204 по маршруту Киев-Ясиня.

Это позволит путешественникам быстрее и удобнее добраться до любимых Карпатских краев. Новый график движения поездов из Киева предусматривает отправление №203/204 23 и 25 июня в 23:00, а прибытие в Ясину на следующий день в 14:17. В обратном направлении пассажиры отправятся 24 и 26 числа в 18:05, прибывая в столицу в 09:18.

Важно, что новый график движения поездов из Киева включает остановки во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре-Буковеле и Ворохте. Эти станции являются ключевыми точками для туристов, желающих быстро и комфортно добраться до горного отдыха.

Уже открыта продажа билетов и стоит поторопиться, ведь места разбирают очень быстро, отмечают в компании. Купить билеты можно на официальном сайте, в приложении и в кассах вокзалов.

К слову, "Укрзализныця" продолжает работать над увеличением количества пассажирских составов на остродефицитных маршрутах, учитывая имеющийся подвижной состав и реальный спрос. Ранее компания продолжила курсирование дополнительного №159/160 с сообщением из столицы в Трускавец.

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