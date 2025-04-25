Подорожчання продуктів у Харкові стало значно помітним навіть для тих, хто не звик рахувати кожну гривню в магазині.

Подорожчання продуктів у Харкові особливо відбилося на молочці, м’ясі та сезонних овочах, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані Державної служби статистики, причини подорожчання продуктів у Харкові цілком очевидні. Це, в першу чергу, інфляція, яка досягла піку по всій країні.

На полицях супермаркету Рост, молоко 2,5% жирності від "Галичини" зараз коштує майже тридцять гривень. Сметана тягне вже за п’ятдесят п’ять, а звичайний йогурт "Персик" - двадцять три.

Подорожчання продуктів у Харкові також позначилося на м'ясі. Так, свинина у тому ж магазині злетіла до двохсот вісімдесяти за кілограм. Курячий фарш коштує близько ста сімдесяти п’яти, а сосиски з індички, які раніше можна було дозволити собі частіше, тепер обійдуться майже у сто вісімдесят.

Свіжі фрукти йдуть слідом. Ціна бананів і апельсинів наблизилася до позначки 70. Яблука сорту "Ред-Чіф" уже майже 60. Овочі також не порадували. Огірки стали одними з найбільш дорогих - 135. Помідори, капуста і особливо перець теж підскочили у вартості. Жовтий солодкий перець у деяких магазинах коштує понад 240.

Крупи поки тримаються, але не без сюрпризів. Гречка, рис басматі, кус-кус та макарони поступово ростуть в ціні. Наприклад, кілограм рису "Жменька" нині обійдеться в 169. Навіть макарони вже не такі дешеві, упаковка коштує близько 60.

Така ситуація викликає тривогу у багатьох місцевих мешканців. Люди змінюють звички, відмовляються від частини звичних покупок, шукають акції й економлять. І хоч прогнозів щодо зниження цін поки що немає.

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