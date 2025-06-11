Для більшості одержувачів, які вже отримували субсидії для пенсіонерів у Харківській області раніше, її буде перепризначено автоматично.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області продовжують призначатись вразливим категоріям українців, повідомляє Politeka.net.

У літній період органи Пенсійного фонду проводять визначення права громадян на отримання житлової пільги на наступний опалювальний сезон — до 30 квітня 2026 року.

Для більшості одержувачів, які вже отримували субсидії для пенсіонерів у Харківській області раніше, її буде перепризначено автоматично. Це можливо за умови, що не змінилися дані про доходи чи склад домогосподарства, а також відсутня заборгованість за комунальні послуги. У такому разі Пенсійний фонд використовує наявну інформацію без потреби в додатковому зверненні.

Втім, окремі категорії громадян мають звернутися до органів соціального захисту повторно, подавши нову заяву та декларацію про доходи й витрати (або спрощену форму заяви).

Таке звернення є обов’язковим у випадках, якщо:

у домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

житло орендується, і послуги оплачуються не власником, а орендарем;

фактична кількість мешканців менша за кількість зареєстрованих;

пільга потрібна для покриття витрат на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо;

у попередньому сезоні вона була призначена, але в розмірі нуль гривень.

Особи, які отримують субсидії для пенсіонерів у Харківській області, зобов’язані повідомляти про зміни у складі сім’ї чи майновому стані протягом 30 днів з моменту їх настання.

Якщо заява на призначення подається протягом перших двох місяців неопалювального сезону — тобто у травні або червні — допомога буде нарахована з моменту його початку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Як ВПО отримати допомогу в Харкові: гроші виплачуються на кожну людину з родини.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: українці мають можливість звернутися за новою підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху транспорту в Харкові: названо вулиці, де водіям буде важче проїхати в червні.