Для большинства получателей, которые уже получали субсидии для пенсионеров в Харьковской области раньше, она будет переназначена автоматически.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области продолжают назначаться уязвимым категориям украинцев, сообщает Politeka.net.

В летний период органы Пенсионного фонда проводят определение права граждан на получение жилищной льготы на следующий отопительный сезон – до 30 апреля 2026 года.

Для большинства получателей, которые уже получали субсидии для пенсионеров в Харьковской области раньше, она будет переназначена автоматически. Это возможно при условии, что не изменились данные о доходах или составе домохозяйства, а также отсутствует задолженность за коммунальные услуги. В таком случае Пенсионный фонд использует имеющуюся информацию без необходимости дополнительного обращения.

Впрочем, отдельные категории граждан должны обратиться в органы социальной защиты повторно, подав новое заявление и декларацию о доходах и расходах (или упрощенной форме заявления).

Такое обращение обязательно в случаях, если:

в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;

жилье арендуется, и услуги оплачиваются не собственником, а арендатором;

фактическое количество жителей меньше количества зарегистрированных;

льгота необходима для покрытия расходов на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо;

в предыдущем сезоне она была назначена, но в размере ноль гривен.

Лица, получающие субсидии для пенсионеров в Харьковской области, обязаны сообщать об изменениях в составе семьи или имущественном состоянии в течение 30 дней с момента их наступления.

Если заявление на назначение подается в течение первых двух месяцев неотапливаемого сезона, то есть в мае или июне, помощь будет начислена с момента его начала.

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