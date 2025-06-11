Субсидии для пенсионеров в Харьковской области продолжают назначаться уязвимым категориям украинцев, сообщает Politeka.net.
В летний период органы Пенсионного фонда проводят определение права граждан на получение жилищной льготы на следующий отопительный сезон – до 30 апреля 2026 года.
Для большинства получателей, которые уже получали субсидии для пенсионеров в Харьковской области раньше, она будет переназначена автоматически. Это возможно при условии, что не изменились данные о доходах или составе домохозяйства, а также отсутствует задолженность за коммунальные услуги. В таком случае Пенсионный фонд использует имеющуюся информацию без необходимости дополнительного обращения.
Впрочем, отдельные категории граждан должны обратиться в органы социальной защиты повторно, подав новое заявление и декларацию о доходах и расходах (или упрощенной форме заявления).
Такое обращение обязательно в случаях, если:
- в домохозяйстве зарегистрированы внутриперемещенные лица;
- жилье арендуется, и услуги оплачиваются не собственником, а арендатором;
- фактическое количество жителей меньше количества зарегистрированных;
- льгота необходима для покрытия расходов на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо;
- в предыдущем сезоне она была назначена, но в размере ноль гривен.
Лица, получающие субсидии для пенсионеров в Харьковской области, обязаны сообщать об изменениях в составе семьи или имущественном состоянии в течение 30 дней с момента их наступления.
Если заявление на назначение подается в течение первых двух месяцев неотапливаемого сезона, то есть в мае или июне, помощь будет начислена с момента его начала.
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