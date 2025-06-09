Виплати для ВПО в Харківській області надаються українцям, які опинилися в складних життєвих обставина.

Як і минулого року, українці отримуватимуть виплати для ВПО в Харківській області, на неї закладені гроші у новому Державному бюджеті України, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Хто в червні має право на виплати для ВПО в Харківській області

Фінансову допомогу на проживання від держави отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, які належать до найбільш вразливих категорій населення:

пенсіонери з пенсією менше 9444 грн;

люди з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 23 років);

прийомні батьки.

Для дорослих з інвалідністю та дітей із зазначених категорій розмір виплати складе 3000 гривень, усі інші отримуватимуть по 2000 гривень щомісяця. Гроші в червні надходитимуть двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Хто ще може претендувати на виплати для ВПО в Харківській області

Інші внутрішньо переміщені особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, також можуть подати заяву на отримання фінансової підтримки. Це стосується:

родин із дітьми до 14 років, що проживають у зонах активних бойових дій чи в регіонах, де діти не мають змоги відвідувати школу офлайн;

сімей, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю I групи або тяжко хворою дитиною;

до 14 років, які евакуювались з небезпечних територій без супроводу батьків;

жінок, які перебувають на 30-му тижні вагітності або пізніше.

Щоб отримати або продовжити допомогу, потрібно подати відповідну заяву через органи соцзахисту або онлайн.

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